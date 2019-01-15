الطارف.. توقيف عصابة سرقت 36 مليون بالقالة

أوقفت مصالح الامن بولاية الطارف عصابة سرقت 36 مليون من سيارة مواطن بمدينة القالة.

وتمكنت عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري الأول بالقالة من الإطاحة بعصابة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص يقودها مجرم خطير.

وهو مسبوق قضائيا رفقة شقيقين جلهم في العقد الثاني من العمر ينحدرون من مدينة القالة متورطين في قضية السرقة من داخل مركبة.

حيث تعود وقائع القضية إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين وهو تاجر جملة مفادها تعرضه الى عملية السرقة استهدفت حقيبة كانت موجودة داخل مركبته تحتوي على 36 مليون سنتيم.

وان المعنيين إستغلوا خروجه من المركبة لغرض تسليم بضاعة لأحد زبائنه التجار.

ليتم فتح تحقيق في القضية اين مكنت تحريات مصالح الشرطة الى الوصول للفاعلين خاصة ان رئيس العصابة مسبوق قضائيا في مثل هذه القضايا.

ليتم توقيفهم و انجاز ملف قضائي ضدهم عن قضية السرقة بالتعدد ليقدموا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة التي حددت لهم جلسة لمحاكمتهم على الأفعال المنسوبة لهم.