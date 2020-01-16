الطارف.. توقيف مجرم خطير كان محل بحث من طرف الأمن والقضاء

تمكنت مصالح أمن الطارف، اليوم الأربعاء، من الإطاحة بمجرم خطير، متورط في قضايا إجرامية عديدة.

وحسبما أفاد به بيان لمصالح أمن الولاية، فإنّ أمن ولاية الطارف ممثلا في الأمن الخارجي الشط، نجح في توقيف المجرم.

وأوضح ذات البيان، أنّ المشتبه به كان محل بحث من قبل المصالح الأمنية والقضائية، في العديد من القضايا.

ومن بعض القضايا التي يوجد فيها المعني محل متابعة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض،تكوين جمعية أشرارو الاعداد لجنحة السرقة والتعدد.

وبعد توقيف المتهم اتخذت المصالح الأمنية باشرت القيام بالإجراءات القانونية ضد المعني.