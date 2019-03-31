الطارف: توقيف مجرم خطير نصب على أصحاب محلات المجوهرات ببلدية بن مهيدي

أطاح أمن دائرة بن مهيدي بمجرم خطير ابن 26 عاما، اختص في النصب والإحتيال على محلات بيع المجوهرات.

وينحدر الموقوف من ولاية عنابة وينشط على مستوى ولايتي عنابة والطارف، حيث ضُبط وبحوزته مجموعة من المجوهرات المقلدة.

كما تم ضبط أيضا مجموعة أدوات، تمثلت في ميزان مجوهرات، حجرة سوداء تستخدم في الكشف عن المعادن النفيسة،

يستخدمها الموقوف في النصب على بائعي المجوهرات، من خلال بيعه لهم مجوهرات غير أصلية من المعدن الأصفر.

وكان المتهم يقول لزبائنه بأن بضاعته ذهب خالص، حيث تعود وقائع القضية إلى تلقي مصالح الشرطة القضائية،

شكوى من طرف مجوهراتي تعرض لعملية نصب من طرف شخص مجهول، باعه ذهبا غير أصلي لتنطلق عملية التحري حول القضية.

واستنادا لبعض المعلومات، تبين وجود شخص مشبوه من مدينة عنابة يتردد على محلات بيع المجوهرات بإقليم ولاية الطارف.

وذلك على متن مركبة سياحية وبفضل التحريات تم تحديد المشتبه فيه، أين تم توقيفه على متن مركبته السياحية وسط المدينة.

وبعد تفتيشها تم العثور على مجموعة مصوغات غير أصلية ووسائل تستعمل في الكشف عن المعادن، وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية.

حيث أصدر وكيل الجمهورية بمحكمة الذرعان أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.