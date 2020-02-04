الطارف: توقيف محتال مختص في تزوير محررات رسمية بعدة ولايات شرقية في الذرعان

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة الذرعان من توقيف مجرم خطير في العقد الثالث من العمر ينحدر من ولاية باتنة.

وحسب ذات المصالح فإن المعني مبحوث عنه من طرف المصالح الأمنية والقضائية وهو محترف في قضايا النصب والاحتيال صادر في حقه 04 أوامر بالقبض.

كما صدر في حقه أمر ضبط وإحضار من عدة هيأت قضائية على مستوى الولايات الشرقية لتورطه في قضايا تتعلق بجرائم النصب التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.

وكذا مصرفية وإصدار شيك بدون رصيد المعني كثير التحرك وينشط على مستوى عديد الولايات الشرقية.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية انحز في حقه ملف قضائي قدم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان اين صدر في حقه أمر إيداع.