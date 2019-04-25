الطارف.. توقيف مروجين للأقراص المهلوسة ببن مهيدي

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن بلدية بن مهيدي بالطارف، من حجز 2281 قرصا مهلوسا وتوقيف شخصين مشتبه بهما.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، أنه وبناء على معلومات تفيد بوجود مروج للمخدرات ينحدر من هذه البلدية.

باشرت مصالح الشرطة في تفتيش المعني ما أسفر عن حجز 264 قرصا من المؤثرات العقلية حسب ما أوضحه نفس المصدر.

وقد تم اقتياد المتورط إلى مقر محافظة الشرطة، حيث اعترف أثناء التحقيق معه بأن مورده ثلاثيني ينحدر من مدينة باتنة.

وقد مكنت تفتيش منزل المتورط من استرجاع ما تبقى من كمية المؤثرات العقلية و توقيف المشتبه به الثاني.

بالإضافة إلى حصة من الأسلحة البيضاء “سيوف وسكاكين” ومبلغا ماليا هاما يمثل عائدات بيع هذه البضاعة المحظور تسويقها بطريقة غير شرعية.

وبعد تقديم المتورطين في هذه القضية أمام قاضي التحقيق لدى محكمة دائرة الذرعان صدر بحقهما أمر إيداع سبب الاتجار بمواد مخدرة.