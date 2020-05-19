الطارف.. توقيف مروجين للمخدرات والمهلوسات داخل أحياء شعبية

تم بولاية الطارف توقيف مجرمين يروجان المخدرات و المهلوسات داخل الاحياء الشعبية ببلدية بن مهيدي.

تمكن عناصر امن دائرة بن مهيدي بالطارف من توقيف مجرمين خطيرين ينشطان في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

المجرمين ينحدران من مدينة بن مهيدي، تتراوح أعمارهما مابين العقد الثاني والثالث.

أين تم حجز خلال هذه العملية 86 غ من المخدرات من نوع كيف معالج و 97 قرص مهلوسة.

بالاضافاة إلى أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من صنع تقليدي وسكاكين من أحجام مختلفة و بندقية صيد بحري وقارورة غاز مسيلة للدموع.

وكذا مبلغ مالي معتبر يعد من عائدات عملية الترويج.

جاءت العملية على اثر معلومات تحصلت عليها فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بن مهيدي تفيد بقيام شخصان بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على شباب سكان مدينة بن مهيدي وان المعنيان يتخذان من مساكنهما العائلية كمكان لتخزينها ومن ثم ترويجها عبر مختلف أحياء المدينة.

وعليه وبالتنسيق مع المصالح القضائية المختصة قامت عناصر الشرطة لذات المصلحة بتفتيش مساكن المعنيان.

اين أسفرت العملية على ضبط وحجز كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة.

بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من أنواع وأحجام مختلفة بندقية صيد بحري قارورة غاز مسيلة للدموع مبلغ مالي يعد من عائدات عملية البيع.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية أنجز ضدهما ملف قضائي عن قضية حيازة مواد مخذرة لغرض البيع مع حيازة أسلحة بيضاء.

وقدموا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدرعان صدر في حقهما أمر إيداع.