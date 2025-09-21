الطارف.. توقيف مروج مؤثرات عقلية وحجز 4320 كبسولة بريغابلين

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ الشط التابعة لأمن ولاية الطارف، مؤخرا من الإطاحة بشخص ينشط ضمن شبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات ينحدر من احدى ولايات الجنوب الجزائري.

التحريات التي باشرتها محقوو المصلحة تحت إشراف النيابة المختصة اقليميا، أسفرت عن ضبط:

_ (4320) كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابلين 300 ملغ أجنبية المنشأ.

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان بالطارف، عن قضية حيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.