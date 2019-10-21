الطارف : توقيف مروّج للمهلوسات وحجز 300 قرص

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بالطارف من توقيف مجرم خطير في العقد الرابع من العمر ينحدر من ولاية الطارف مختص في ترويج وبيع المؤثرات العقلية وسط احياء مدينة الطارف.

حيث تم حجز خلال هذه العملية أزيد من 300 قرص مهلوس من مختلف الانواع بالإضافة الى ضبط بحوزته سلاح ابيض محظور.

وتعود وقائع القضية الى تلقي مصالح الامن الحضري الاول بالطارف معلومات مؤكدة تفيد بوجود شخص يقوم ببيع و ترويج المهلوسات في وسط المدينة وبالضبط على مستوى حي سيدي بلقاسم.

لتقوم عناصر فرقة الشرطة القضائية بالاستغلال الامثل لهذه المعلومات و بعد عملية ترصد و تتبع متواصلة لتحركات المشتبه فيه تم توقيفه بوسط المدينة متلبسا بحيازته بعض الاقراص المهلوسة.

وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة تم تفتيش مسكن المعني اين عثر بداخله على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والتي قدرت في مجملها بـ 361 قرص مهلوس من مختلف الانواع.

وقدانجزت مصالح الشرطة ضده ملف قضائي عن قضية حيازة و عرض مؤثرات عقلية لغرض البيع مع حمل سلاح ابيض محظور دون مبرر شرعي و يقدم امام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الطارف.