الطارف.. توقيف مسبوق قضائي تورط في سرقة مبلغ 200 مليون سنتيم!

تمكنت مصالح أمن الطارف، من توقيف مسبوق قضائيا تورط في قضية سرقة باستحضار مركبة مع سبق الاصرار و الترصد.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، نشرته على صفحتها بفايسبوك، قام المعني بسرقة مبلغ مالي معتبر قدر بـ 200 مليون سنتيم.

وأضاف البيان، إن المشتبه فيه، قام بفعل السرقة استهدفت أحد المواطنين من داخل مركبته الخاصة، على مستوى مدينة الشط.

لتقوم عناصر فرقة الشرطة القضائية بالتنقل الفوري إلى عين المكان، ومن خلال كل الاستبيانات والأدلة التي تم رفعها من مسرح الجريمة تم تحديد هوية الفاعل.

ويتعلق الأمر بأحد المسبوقين قضائيا ومعروف لدى مصالح أمن الشط، والذي تم توقيفه بعد ظرف وجيز من عملية السرقة.

وبعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية، قدم المعني أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان، أين صدر في حقه أمر ايداع.