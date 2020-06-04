الطارف: توقيف 14 شخصا في مداهمات للشرطة بالذرعان

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالذرعان في الطارف من توقيف 14 شخص في العقدين الثاني والثالث من العمر منهم 3 منهم مسبوقين قضائيا.

العملية تمت إثر مداهمة لمختلف الأماكن المشبوهة على مستوى كامل إقليم مدينة الذرعان.

الموقوفون متورطون في قضايا متنوعة تمثلت في 6 منهم تورطوا في قضية حيازة مشروبات كحولية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة.

مع حجز كمية معتبرة منها قدرت بـ 688 وحدة من مختلف الاصناف مع توقيف 4 مركبات كانت تستعمل في عمليات نقل هده المشروبات.

كما تورط شخصان في قضية حيازة المؤثرات العقلية مع ضبط بحوزتهما 30 قرص مهلوس من مختلف الانواع.

ومكنت العملية من توقيف شخص تورط في قضية حيازة المخدرات من نوع القنب الهندي مع حجز بحوزته بـ 39 غ كانت في شكل قطع صغيرة معدة للترويج.

عملية المداهمة اسفرت من توقيف 5 اشخاص ضبط بحوزتهم اسلحة بيضاء محظورة من مختلف الاصناف ومن الحجم الكبير.

وتم خلال نفس العملية تنقيط ازيد من 220 شخص ومراقبة 140 مركبة بين سيارة ودرجات نارية.

بعد الانتهاء من التحقيق معهم انجزت ملفات قضائية في حق الموقوفين و قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدرعان.