الطارف.. توقيف 3 أشخاص بتهمة حيازة وترويج المخدرات

تمكنت مصالح الأمن بولاية الطارف، من توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة وترويج المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت في إطار محاربة الجريمة، حيث تقوم المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتنظيم عملية مداهمة أمنية بالاقليم الحضري بوسط مدينة الطارف.

وشملت المداهمة مختلف شوارع و احياء المدينة خاصة تلك المشبوهة منها مع نصب نقاط مراقبة فجائية بالقطاع عند مداخل و مخارج مدينة الطارف حيث تم خلال هذه العملية تنقيط و مراقبة أزيد من 15 شخصا مع مراقبة وتفتيش 21 مركبة.

وأضاف البيان، أن العملية أسفرت أيضا على توقيف 03 أشخاص لتورطهم في قضية حيازة المخدرات وترويج المخدرات.