الطارف: توقيف 3 أشخاص وحجز 187غرام من الزئبق بالدرعان

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف من الإطاحة بمجموعة إجرامية تتكون من 03 أشخاص.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أفراد الشبكة ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة في المتاجرة بطريقة غير شرعية في مواد حساسة مثمثلة في مادة الزئبق الأبيض الفضي، وتم خلال العملية حجز كمية من الزئبق قدر وزنها بـ 187.4 غ بالإضافة إلى مركبة كانت تستعمل كوسيلة لتسهيل تنقلات العصابة.

وبعد الانتهاء من التحقيق معهم أنجز ضدهم ملف قضائي عن قضية التهريب باستعمال وسيلة نقل قدموا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدرعان وصدر في حقهم جميعا أمر إيداع.