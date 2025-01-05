الطارف.. توقيف 3 أشخاص وحجز 1987 قرص إكستازي

أوقفت فرقة شرطة الحدود البرية بأم الطبول بالتنسيق مع مفتشية أقسام الجمارك بالطارف، الأسبوع الماضي، 3 أشخاص اعمارهم ما بين (27سنة و 42سنة) ينحدرون من ولاية الطارف وولاية مجاورة، فيما تم ضبط 1987 قرص مخدرات صلبة، 10 الاف دينار تونسي مع حجز مركبة سياحية.

جاءت هذه العملية، على إثر توقيف مركبة سياحية كانت بصدد الدخول للتراب الوطني على مستوى المركز الحدودي البري بأم الطبول بالطارف، بعد تفتيشها تم ضبط كمية المخدرات الصلبة (اكستازي)، مخبأة بإحكام داخل تجاويف المركبة المحجوزة.

فيما أفضت التحريات المعمقة التي باشرها محققو فرقة البحث و التدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، إلى كشف المخطط الإجرامي المتمثل في نقل وتهريب المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة، قصد إدخالها للتراب الوطني وتسليمها.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة عن قضية تهريب، حيازة و نقل المخدرات الصلبة (اكستازي) بطريقة غير مشروعة لغرض البيع و المتاجرة باستعمال وسيلة نقل.