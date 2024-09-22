الطارف: توقيف 3 أشخاص وحجز 5 أسلحة نارية و156 قطعة نقدية أثرية

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية (BMPJ) الذرعان بأمن ولاية الطارف، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين (34سنة و66 سنة)، ينحدرون من ولاية الطارف تورطو في حيازة أسلحة نارية من الصنف الخامس وذخائر، وكذا قطع نقدية اثرية.

العملية أسفرت عن ضبط سلاحين 2 ناريين من الصنف الخامس. وكذ 3 أسلحة بيضاء من الصنف السادس.

كما مكنت العملية من حجز كمية من الذخيرة متمثلة في 11.5 كلغ من حبيبات الرصاص، 2.5 كلغ من مادة البارود، 589 خرطوشة عيار 12ملم.

وأيضا 156 قطعة نقدية أثرية، بالإضافة إلى 7 آلات يدوية كانت تستعمل لتعبئة الخراطيش.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان بولاية الطارف، عن قضية حيازة اسلحة نارية من الصنف الخامس و ذخائر بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، حيازة قطع نقدية اثرية ، مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة بدون مبرر شرعي.