الطارف.. توقيف 3 أشخاص وضبط أسلحة بيضاء ومخدرات

تمكنت مصالح أمن الطارف، ممثلا في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الشط، من توقيف 3 أشخاص وضبط أسلحة بيضاء محظورة، وكمية من المخدرات.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمت هذه العملية، خلال عملية داهمت شرطية فجائية مست الشريط الساحلي لبلدية الشط.

ليتم توقيف 3 أشخاص ينحدرون من مدينة الشط، أعمارهم مابين العقد الثاني والثالث، ضبط بحوزتهم أسلحة بيضاء محظورة.

بالإضافة إلى كمية من المخدرات مهيأة للاستهلاك الشخصي، ليتم تحويلهم إلى مقر الفرقة.

وانجز ضد المعنيين ملفات قضائية عن قضية حمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون مبرر شرعي وحيازة مخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي.

كما تم خلال نفس هده العملية الأمنية تنقيط وإخضاع إلى إجراءات فحص الهوية لـ 24 شخص وتفتيش 8 مركبات.