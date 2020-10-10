الطارف.. توقيف 3 مروجين للمخدرات بشبيطة مختار

أخبار الجزائر
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الطارف.. توقيف 3 مروجين للمخدرات بشبيطة مختار
بقلم مصطفى.ق

أوقفت مصالح الأمن بولاية الطارف ممثلا في الأمن الحضري الخارجي شبيطة مختار 3 اشخاص وحجزت كميات معتبرة من المخدرات والمهلوسات.

وعلى اثر عمليات شرطية مست كامل قطاع الاختصاص خاصة الاماكن المشبوهة التي يستغلها مروجي المخدرات يتمكن من توقيف عصابة اجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص ينحدرون من مدينة شبيطة مختار مع حجز وضبط بحوزتهم كميات معتبرة من المخدرات والأقراص المهلوسة كانت مهيأة للاستهلاك الشخصي بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة من أنواع مختلفة متمثلة في قرورة غاز مسيلة للدموع سكاكين وخناجر.

وتم انجاز ملفات قضائية ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.


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