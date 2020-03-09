الطارف: توقيف 3 مروجين للمهلوسات وحجز أزيد من 3600 قرص

أطاحت مصالح الشرطة القضائية بولاية الطارف من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 5633 قرصا مهلوسا.

العملية تمت إثر ورود معلومات تفيد بمحاولة تسويق كمية كبيرة من المهلوسات من طرف مروج معروف في مجال بيع المخدرات

أين أسفرت التحريات من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة في حالة تلبس.

وحسب ذات المصالح فإن الكمية المحجوزة من المهلوسات كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة أحد المشتبه فيهم والمنحدرون من الطارف و سوق أهراس.

وخلال العملية تم إسترجاع مبلغا ماليا عبارة عن عائدات بيع المخدرات.

وبعد تقديم الموقوفين الثلاثة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بلدية بوحجار تم إصدار أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بتهمة الاتجار بالمخدرات.