الطارف: توقيف 3 نساء خبّأن الذهب بأحشائهن وحجز 127 ألف أورو

أحبطت فرقة شرطة الحدود البرية العيون بالطارف، بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بحر الأسبوع المنصرم. محاولة تهريب العملة الأجنبية والمعادن النفيسة نحو الخارج. قدرت بـ 127.900 يورو، و 2.85 كلغ من الذهب، مع توقيف 03 نساء.

قضية الحال، جاءت على إثر توقيف مركبة سياحية على مستوى المركز الحدودي البري العيون بالطارف. على متنها 03 نساء وهن بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه تونس. أين كشفت المعاينة الطبية بواسطة التصوير بالأشعة، عن وجود أجسام غريبة داخل أحشائهن. ليتم إستخراج ثلاثة لفافات بها مبالغ مالية من العملة الأجنبية و كميات معتبرة من المعدن الأصفر (ذهب). تم تذويبها إلى قطع صغيرة لتسهيل تهريبها.

تم تقديم المشتبه فيهن أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة بالطارف، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنح، المساس بالاقتصاد الوطني. من خلال المتاجرة غير المشروعة بالمعادن النفيسة دون دمغة و مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

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