الطارف.. توقيف 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء

أوقفت مصالح الامن بولاية الطارف 5 أشخاص يكونون عصابات الشوارع في إطار محاربة العصابات الإجرامية التي تنشط داخل الأحياء السكانية.

خلال عدة عمليات شرطية و مداهمة الاماكن المشبوهة عبر إقليم ولاية الطارف تمكن من الإطاحة وتوقيف 5 أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا مع حجز بحوزتهم مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة متمثلة في سيوف سكاكين من الحجم الكبير بالإضافة إلى كمية من المخدرات والحبوب المهلوسة.

أنجز ضدهم ملفات قضائية قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حق 3 منهم آمر إيداع اما البقية صدر في حقهما حكم قضائي بغرامة مالية وإستدعاء مباشر.