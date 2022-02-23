الطارف: توقيف 5 أشخاص وحجز 132 ألف كيس شمة مقلّدة ببن مهيدي
نجحت، عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن مهيدي ولاية الطارف، وفي عملية نوعية من توقيف 5 أشخاص. و دلك لتورطهم في نقل و تهريب شمة مقلدة مجهولة المصدر.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة. ينحدرون من إحدى الولايات الشرقية من الوطن. و أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة قدرت بـ 132 ألف كيس من الشمة. و كدا حجز شاحنتين و سيارتين سياحيتين.
كما تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، و تكوين ملف قضائي لهم. لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم الموجهة اليهم.
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الأمن يحجز 8 كيلوغرامات من “الكيف” ومسدس “بيريطا” في الطارف!
الأمن يحجز 8 كيلوغرامات من “الكيف” ومسدس “بيريطا” في الطارف!
تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف، من الإطاحة بنشاط شبكة إجرامية وطنية مختصة في المتاجرة في المخدرات، تنشط على مستوى ولايات الشرق الجزائري.
وتتكون الشبكة من 3 أشخاص، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ينحدرون من إحدى الولايات الشرق من الوطن، يستغلون شاحنة من الحجم الكبير في نقل وتخزين المخدرات.
وأسفرت العملية عن حجز 8 كلغ من المخدرات نوع “قنب هندي”، واسترجاع سلاح ناري من الصنف الرابع من نوع “بيريطا” عيار 7 ملم، حيت تم اتخاذ كافة الإجراءات بعد إخطار الجهات القضائية.
العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة لعناصر الشرطة، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بصدد نقل كمية من المخدرات قادمين من إحدى الولايات الشرقية باتجاه مدينة الطارف على متن شاحنة من الحجم الكبير استدعى الأمر التدخل العاجل والسريع، ووضع خطة أمنية محكمة.
ومن خلال نصب نقطة مراقبة فجائية بالمكان الذي يشتبه إبرام الصفقة فيه. أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهم، وبعد تفتيش الشاحنة. كما تم ضبط كمية من المخدرات قدرت بـ 8 كلغ من “الكيف” كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة، ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر الشرطة.
ومواصلة للتحقيق، تمكنت ذات العناصر الأمنية بالتنسيق مع الجهات القضائية.من استرجاع مسدس من نوع “بيريطا” 7 ملم صنع ايطالي، كان يخبئه أحد أفراد العصابة داخل مسكنه.