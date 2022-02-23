الطارف: توقيف 5 أشخاص وحجز 132 ألف كيس شمة مقلّدة ببن مهيدي

نجحت، عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن مهيدي ولاية الطارف، وفي عملية نوعية من توقيف 5 أشخاص. و دلك لتورطهم في نقل و تهريب شمة مقلدة مجهولة المصدر.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة. ينحدرون من إحدى الولايات الشرقية من الوطن. و أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة قدرت بـ 132 ألف كيس من الشمة. و كدا حجز شاحنتين و سيارتين سياحيتين.

كما تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، و تكوين ملف قضائي لهم. لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم الموجهة اليهم.

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