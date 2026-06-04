الطارف.. توقيف 6 أشخاص بتهمة حيازة وتخزين المؤثرات العقلية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين العسل في الطارف من وضع حد لنشاط عصابة تنشط في المتاجرة بالمخدرات عبر اقليم بلدية عين العسل.

العملية جاءت بعد استغلال معلومات مؤكدة وردت إلى مستخدمي الفرقة عن وجود شخصين يقومان بالترويج للمخدرات بوسط بلدية عين العسل على متن سيارة سياحية.

فور تلقي المعلومة وبعد استغلال عنصر الإستعلام تم مداهمة المكان بالتنسيق مع فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالطارف أين تم توقيف المشتبه فيهما واقتيادهما لمقر الفرقة.

وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم ليتم توقيف باقي أفراد الشبكة المتكونة من أربعة أشخاص مع حجز كمية من المخدرات بمختلف انواعها.

العملية أسفرت عن توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 35 سنة، حجز مركبة سياحية تستعمل في عملية الترويج، حجز 100 غ من المخدرات (كيف معالج، حجز 12 غ من المخدرات الصلبة (كوكايين)، حجز 59 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى حجز وسائل تستعمل في عملية الترويج، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يقدر ب 7000 دج من عائدات الترويج وهواتف نقالة.

وانجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.