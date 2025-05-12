الطارف.. توقيف 7 أشخاص وحجز أزيد من 57 ألف قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث و التدخل BRI للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف، بحر الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، مع توقيف سبعة (07) أشخاص من أفرادها، و ضبط 57600 قرص مؤثر عقلي.

وتمت العملية تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أسفرت عن ضبط 57600 قرص مؤثر عقلي. مجموعة من الوصفات الطبية لاستخراج المؤثرات العقلية و23 ختم، مركبة سياحية مستعملة في العمليات الإجرامية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف، عن قضية حيازة و نقل والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية. لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، الحصول و تسليم المؤثرات العقلية بموجب وصفات طبية مخالفة للمواصفات المحددة، إعداد عن قصد وصفات طبية تحتوي على مؤثرات عقلية مخالفة للمواصفات في اطار جماعة إجرامية منظمة، التزوير واستعمال المزور.

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