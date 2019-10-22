الطارف.. توقيف 8 موظفين بينهم 3 نساء ببلدية السوارخ في قضايا فساد

قامت المصالح الأمنية بالطارف، بتوقيف تحفظي لـ8 موظفين بينهم 3 نساء ببلدية السوارخ الحدودية بأم الطبول، بعد متابعتهم بقضايا فساد.

وسيمثل المتهمون أمام العدالة بتهم عقد صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع، وتلقي مزايا غير مستحقة.

ومعلوم أن رئيس بلدية السوارخ، رجيل حسناوي، كان قد تم توقيفه من طرف والي الولاية منذ شهر، بعد استدعائه للتحقيق في قضايا مشابهة.

وتعد هذه التوقيفات، الثانية من نوعها التي تمس بلديات الطارف خلال الشهر الجاري.

وامتثل أمس الأول رئيس بلدية عين العسل الحدودية، و5 من موظفيه أمام قاضي التحقيق بمحكمة الطارف، في قضية إيجار السوق الأسبوعي.