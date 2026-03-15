الطارف.. توقيف شخصين وحجز 2.5 كلغ من الزئبق الفضي

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية-الشط، بأمن ولاية الطارف، بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشخصين ينشطان في مجال الاتجار غير الشرعي، السمسرة وتهريب المواد المحظورة والحساسة.

وأسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن ضبط 2500 غرام من مادة الزئبق الأبيض الفضي.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان بالطارف، عن قضية حيازة مادة محظورة وحساسة “مادة الزئبق الأبيض الفضي” دون وثائق مثبتة، لغرض الاتجار والسمسرة في مواد خطيرة وسامة.