الطارف : ثلاثيني يقتل شاب بطعنات خنجر ببلدية البسباس

أخبار الجزائر
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الطارف : ثلاثيني يقتل شاب بطعنات خنجر ببلدية البسباس
بقلم محمد بن كموخ

إهتزت قرية زعروري علي ببلدية البسباس في الطارف على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب إثر تلقيه طعنات بسلاح ابيض.

وحسب مصادر النهار فقد وقع شجار بين الضحية30 سنة والمدعو زوقا وبين الجاني 29 سنة ليوجه له طعنات أردته قتيلا.

واضاف ذات المصدر فقد تلقى الضحية عدة طعنات بواسطة سلاح ابيض عبر انحاء مختلفة من جسمه توفي على إثرها بعين المكان.

وعلى إثرها تم نقلت جثته الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البسباس.

فيما تم تحويل الجاني الى استعجالات المستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة بعد اصابته بجروح خطيرة.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة الذي تبقى أسبابه لحد الان غامضة .


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