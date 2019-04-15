الطارف : جرحى في إنحراف حافلة تقل رعايا تونسيين بالذرعان

أصيب عدد من الأشخاص بجروح في حادث مرور وقع اليوم الإثنين بمخرج بلدية الذرعان باقليم بلدية البسباس في الطارف.

وحسب معلومات لـ النهار فإن الحادث وقع على مستوى وقع على الطريق الوطني رقم 84 باقليم بلدية البسباس.

وتمثل في انحراف واصطدمت حافلة تابعة لوكالة سياحية جزائرية كانت تقل رعايا تونسيين كانو يتسوقون بالعلمة بأشجار بستان الحمضيات.

ما خلف إصابة 4 جرحى من النساء و9 آخرين أصيبوا بصدمة نفسية نتيجة الهلع وتتراوح أعمارهم مابين بين 20الى 54سنة.

و جندت الحماية المدنية امكانات كبيرة للتكفل بضحايا الحادث الذي لم تسجل فيه ضحايا بشرية حسب المعلومات الأولية

وتم نقل أغلب المصابين إلى استعجالات الذرعان كما تم تحويل الجرحى الى مستشفى الامير عبد القادر بالبسباس .