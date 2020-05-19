الطارف: حجز أزيد من 140كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة ببن مهيدي

تمكن أعوان المفتشية الاقليمية لبن مهيدي في بلدية العصفور بالطارف من حجز كمية معتبرة من من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك.

العملية مكنت من ضبط 149 كلغ بقيمة إجمالية تقدر بـ 198000دينار من اللحوم الفاسدة.

وخلال العملية تم حجز اللحم المفروم المحضر مسبقا ولحوم حمراء دون ختم بيطري كانت معروضة للبيع.

ولقد تم سحبها نهائيا وإتلافها مع إتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تم تحويل اللحوم الصالحة للاستهلاك إلى مركز الطفولة المسعفة لبن مهيدي بعد التأكد من سلامتها من طرف الطبيبة البيطرية.