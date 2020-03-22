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الطارف: حجز أزيد من 2190 وحدة من القفازات والاقنعة الواقية بالذرعان

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الطارف: حجز أزيد من 2190 وحدة من القفازات والاقنعة الواقية بالذرعان
بقلم محمد بن كموخ

تمكن عناصر امن دائرة الدرعان  بالطارف من خلال عملية مراقبة فجائية للمحلات التجارية من حجز كمية معتبرة من مواد الوقاية والشبه صيدلانية موجهة للبيع عن طريق المضاربة.

العملية مكنت من حجز  2192 وحدة متمثلة في قفازات وأقنعة طبية وقائية مع توقيف صاحب المحل التجاري والذي ينشط أصلا في بيع المواد الغذائية.

حيث ضبط وهو يعرض للبيع هذه المواد الشبه صيدلانية بمبالغ تفوق سعرها الحقيقي  بعد  استكمال جميع الإجراءات التحقيق أنجز ضده ملف قضائي.

وتم تقديم ملفه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدرعان  لمحاكمته على الأفعال المنسوبة له.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=794105

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