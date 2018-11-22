الطارف.. حجز أكثر من 516 قرص مهلوس بأم الطبول

حجزت مصالح الجمارك بولاية الطارف ما لا يقل عن 516 قرصا مهلوسا خلال عملية مراقبة جمركية.

عملية الحجز تمت مساء أمس خلال عبور مسافر المركز الحدودي بأم الطبول عندما كان يتأهب لإتمام الإجراءات الجمركية لدخول للحدود الوطنية.

الأقراص المصنفة ضمن المهلوسات تم العثور عليها خلال عملية التفتيش الجسدي لهذا المسافر.

عملية مراقبة جمركية تمت خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن حجز 20 مضخة هواء كهربائية لسيارات.

التجهيزات التي عثر عليها مخبأة داخل المقعد الخلفي لسيارة مسافر عندما كان يتأهب لمغادرة التراب الوطني باتجاه تونس.

الأمر يتعلق بشبكة تنشط في الغش في منتجات مستوردة.