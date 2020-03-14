الطارف: حجز أوراق نقدية مزورة وتوقيف شخص بالبسباس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة البسباس من الإطاحة وتوقيف شخص في العقد الرابع من العمر ينحدر من ولاية الطارف.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن المشتبه فيه متورط في قضية تقليد أوراق نقدية من العملة الوطنية وطرحها للتداول.

وخلال العملية تم حجز 7 أوراق نقدية مزورة من فئة 1000 دج بالإضافة إلى آلة طابعة ملونة كانت تستعمل في عملية نسخ الأوراق النقدية.

وتعود وقائع القضية إلى تقدم احد التجار ينشط بمدينة البسباس للتبليغ عن عثوره على مبلغ مالي من العملة الوطنية مقلدة.

متمثلة في 3 أوراق نقدية من فئة 1000 دج تسلمها الضحية خلال معاملاته التجارية اليومية مع زبائنه دون تمكنه من تحديد هوية الشخص المشتبه فيه.

ليتم فتح تحقيق قضائي من طرف عناصر الشرطة لذات المصلحة والذي أسفر وفي وقت وجيز من التعرف على هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

واستمرارا في التحقيق تم ضبط وحجز مبلغ مالي اخرمقلد يتمثل في 4 أوراق نقدية من فئة 1000 دج وآلة طابعة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة أنجز ضده ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدرعان.