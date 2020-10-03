الطارف .. حجز جهاز متطور خاص بكشف المعادن والأحجار النفيسة بوحجار

أخبار الجزائر
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الطارف .. حجز جهاز متطور خاص بكشف المعادن والأحجار النفيسة بوحجار
بقلم مصطفى.ق

تمكنت مصالح الأمن بولاية الطارف ممثلا في أمن دائرة بوحجار من حجز جهاز متطور خاص بكشف المعادن والأحجار النفيسة.

خلال عملية نوعية يتمكن المصالح الامنية من الإطاحة وتفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من 03 أشخاص.

الشبكة تنشط في مجال التهريب خاصة الأجهزة الحساسة ذات صلة بالتنقيب وكشف عن المعادن النفيسة والآثار الجوفية.

وتم خلال هذه العملية حجز جهاز متطور خاص بكشف المعادن والأحجار النفيسة بالإضافة إلى مركبة تستعمل في تنقلاتهم.

وبعد الانتهاء من التحقيق قدموا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوحجار صدر في حقهم جميعها أمر إيداع.


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