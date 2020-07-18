الطارف.. حجز قاربين تقليديين موجهين للحرقة

حجزت فرقة البحث والتدخل بولاية الطارف قاربين من صنع تقليدي موجهين لشبكات الهجرة غير الشرعية وأوقفت أربعة أشخاص متورطين فيها.

وقالت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية في بيان لها ان العملية تمت بعد استغلال معلومات تفيد بالتحضير لمحاولة هجرة غير شرعية، فتحت فرقة الأبحاث و التدخل لأمن ولاية الطارف تحقيقا أسفر عن توقيف المتهم الرئيسي وثلاثة آخرين متورطين معه.

كما استرجعت فرقة البحث والتدخل قاربين من صنع تقليدي ومحركين اثنين وسترتي نجاة ودلو وقود بسعة 20 لترا ولباس خاص بالغطس.

وعثر عناصر الفرقة لدى المتورط الرئيسي على كمية من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء و مبلغ مالي بالدينار الجزائري وبعملة أجنبية.

وأوقف 20 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من عدة ولايات شرق البلاد.

ووجهت للمتورطين الاثنين الرئيسيين تهم “تكوين جمعية أشرار و التحضير لعبور البحر في إطار مغامرة للهجرة غير الشرعية” و قد صدر في حقهما أمر إدياع كما وضع مرافقيهما الاثنين الآخرين تحت الرقابة القضائية فيما تم الإفراج عن ال10 الآخرين المرشحين للهجرة غير الشرعية.