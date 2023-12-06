الطارف.. حجز قرابة 12 ألف قرص مهلوس بالمركز الحدودي بأم الطبول

تمكنت مصالح الجمارك من حجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة بالمركز الحدودي بأم الطبول (ولاية الطارف).

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فإن الكمية المحجوزة قدرها 11.858 من مختلف الأنواع، حيث تم ضبظها بحوزة مسافر حاول تمريرها إلى التراب الوطني على متن سيارة سياحية.

ووفقا للمصدر ذاته فإن هذه العملية تكرس اليقظة والجاهزية الدائمة والمستمرة لأعوان الجمارك الجزائرية المجندين في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والمساهمة في مكافحة كل ما يهدد صحة وسلامة المواطن.