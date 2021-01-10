الطارف.. حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية المعدة للمضاربة

تمكنت مصالح أمن الطارف، ممثلة في أمن دائرة البسباس، من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية المعدة للمضاربة والاحتكار.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد جاءت هذه العملية على إثر خرجة ميدانية فجائية قامت بها مصالح الشرطة.

أين تم حجز 21 قنطار و30 كلغ من مادة السميد “135 كيس”، و126 لتر من الحليب.

بالإضافة إلى 90 وحدة من مادة القهوة، و180 وحدة من مادة الملوخية.

وكذا مواد استهلاكية أخرى تمثلت في مسحوق الحليب والعصير والبسكويت.

وتمت هذه العملية، بالتنسيق مع مصالح التجارة لولاية الطارف، أين تبين أن هذه السلع منعدمة الفوترة ومعدة للمضاربة والاحتكار.

وأنجز ضد المخالف ملف قضائي، وأرسل إلى الجهات القضائية المختصة.

ويأتي ذلك، في إطار محاربة ومتابعة التجارة غير الشرعية التي تهدف إلى حماية المستهلك وقمع كل أنواع الغش.