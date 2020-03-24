الطارف: حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية مخزنة في بوثلجة

تمكن أمن دائرة بوثلجة من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية مخزنة للمضاربة في الأسعار خاصة ذات الاستهلاك الواسع من طرف المواطن .

العملية تمت من خلال عملية مراقبة فجائية رفقة ممثلين من مديرية التجارة من ضبط وحجز كمية معتبرة من مادة الفرينة قدرة بـ 91 كيس موزعة كمايلي:

18 كيس وزن 50 كلغ و 73 كيس وزن 25 كلغ وهذا داخل محل تجاري خاص ببيع مادة السميد والفرينة الكائن بمدينة بوثلجة.

حيث ضبط التاجر صاحب المحل وهو بصدد بيع مادة الفرينة للمواطنين بسعر مرتفع عن السعر المرجعي.

ليتم فتح تحقيق في القضية وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حقه أنجز له ملف قضائي أرسل إلى الجهات القضائية المختصة لمحاكمته على الأفعال المنسوبة له.