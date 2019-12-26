الطارف: حجز كمية من المرجان وعتاد مخصص لإستخراجه بالشط

تمكن عناصرالأمن الحضري الخارجي بالشط من توقيف شخص في العقد الثالث من العمر يقطن ببلدية الشط المعني متورط في قضية تتعلق بنهب مادة المرجان الخام.

أين تم خلال هذه العملية ضبط مجموعة من المعدات التي يستخدمها في عمليات نهب المرجان تمثلت في محرك بحري من نوع yamaha قوة 40 حصان.

كما تم ضبظ زوجين من الزعانف البحرية بوصلة يدوية خاصة بالغطس ساعتان لقياس ضغط الأكسجين ميزان الكتروني.

وبنفس العملية تم حجز صدرية غطس حبال صيد بحرية فأس يستعمل في قطع المرجان بالإضافة الى كمية من مادة المرجان الخام قدر وزنها بـ 450 غرام.

وجاءت عملية توقيف هذا الأخير على اثر معلومات تحصلت عليها عناصر الشرطة لذات المصلحة تفيد بوجود شخص يشتبه في قيامه بنهب المرجان.

وهذا من خلال ممارسة هواية الغطس البحري بشواطئ ولاية الطارف لتقوم على إثرها عناصر الشرطة المكلفة بالتحقيق باستغلال هذه المعلومات.

اين تمكنت من تحديد والتعرف على هوية المعني الذي تم توقيفه و تحويله إلى مقر الأمن الحضري و من خلال التحقيق معه تبين فعلا قيامه بالأفعال المنسوبة اليه.

ليتم بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة تفتيش مسكنه اين كانت النتائج إيجابية حيث تم حجز المعدات التي يستعملها في نشاطه الإجرامي.

وكذا كمية من المرجان الخام كما تم خلال نفس عملية التفتيش حجز سلاح ابيض محظور تمثل في سيف تقليدي الصنع من الحجم الكبير.

وبعد الانتهاء من التحقيق معه انجز في حقه ملف قضائي قدم بموجبه امام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الذرعان اين صدر في حقه أمر بوضعه تحت نظام الرقابة القضائية.