الطارف: حجز كمية من المرجان و 305 قرص مهلوس بالقالة

تمكنت عناصر امن دائرة القالة، بفضل تحريات و متابعة دقيقة لأحد المجرمين، ينشط في ترويج المؤثرات العقلية، وكذا الاتجار غير الشرعي بمادة المرجان، من الإطاحة به رفقة احد شركائه.

كما حجزت خلال هذه العملية 305 قرص مهلوس، بالإضافة إلى كمية من مادة المرجان الخام، قدر وزنها الإجمالي بـ 750 غ.

وينحدر الموقوفان من مدينة القالة، تتراوح أعمارهما ما بين العقد الثاني والثالث.

وجاءت العملية اثر استغلال معلومات، تفيد أن المشتبه فيه قام باقتناء كمية معتبرة من الحبوب المهلوسة و المؤثرات العقلية لغرض إعادة ترويجها، مستغلا مسكنه العائلي لتخزينها.

وبالتنسيق مع المصالح القضائية المختصة، قامت عناصر الشرطة القضائية بمداهمة منزل المعني، اين ضبط بداخله كمية من الاقراص المهلوسة، وكذا مادة المرجان الخام، بالإضافة الى سلاح ابيض محظور.

كما تم خلال عملية مداهمة المنزل توقيف احد شركائه في قضية الاتجار الغير شرعي لمادة المرجان، ضبط برفقته داخل المنزل.

وتم انجاز ملف قضائي أول ضد المشتبه فيه الرئيسي عن قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض المتاجرة وحمل سلاح ابيض محظور دون مبرر شرعي، قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة.

وصدر في حقه آمر إيداع، فيما تم انجاز ملف قضائي ثاني في حق شركه عن قضية حيازة مادة معدة للتهريب ( مرجان خام ) أرسل إلى الجهات القضائية المختصة لذات المحكمة لمحاكمته عن الأفعال المنسوبة له.