الطارف: حجز مواد صيدلانية غير مطابقة مصنوعة بصيدلية في بوثلجة

حجز عناصر الدرك الوطني بالطارف مواد صيدلانية معروضة للاستهلاك ومصنوعة على مستوى صيدلية ببلدية بوثلجة.

المواد المحجوزة لم تراعى فيها الخصائص التقنية لتركيبة المنتوج المعروض والمميزات التنظيمية من خلال تأثير المنتوج على المنتجات الأخرى من حيث التاريخ والتغليف

ومكنت العملية من حجز 5 قارورات بلاستيكية خاصة بالمياه المعدنية تحتوي كل واحدة منها على لتر من محلول بنفسجي اللون مجهول التركيبة.

وخلال العملية تم ضبط 43 قصاصة ورقية مؤشر عليها بالختم الشخصي للصيدلية قصد الصاقها بالقارورات

وقد انجز ضد الصيدلي ملف جزائي تم ارساله الى الجهات القضائية المعنية لدى محكمة الطارف