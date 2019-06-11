الطارف : حجز 10440 دينار تونسي بالمعبر الحدودي أم الطبول

تمكن عناصر مصلحة التفتيش العاملة على مستوى المركز الحدودي ام الطبول من حجز 10440 دينار تونسي كانت بحوزة مسافرين .

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وذلك اثناء اتمام اجراءات الخروج من التراب الوطني لمسافرين يحملان الجنسية الجزائرية.

وحسب معلومات لـ النهار الشخصين ينحدران من الجزائر العاصمة من حجز مبلغ من العملة الاجنبية والتي قدر ب 10440 دينار تونسي كانت مخباة باحكام بين اغراضهما الشخصية.

وعليه تم حجز المبلغ ليتم تحرير محضرمخالفة للتشريع و التنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج ضدهما.

ليتم تحويلها الى الجهة القضاىية المختصة.