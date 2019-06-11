الطارف : حجز 10440 دينار تونسي بالمعبر الحدودي أم الطبول

أخبار الجزائر
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الطارف : حجز 10440 دينار تونسي بالمعبر الحدودي أم الطبول
بقلم محمد بن كموخ

تمكن عناصر مصلحة التفتيش العاملة على مستوى المركز الحدودي ام الطبول من حجز 10440 دينار تونسي كانت بحوزة مسافرين .

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وذلك اثناء اتمام اجراءات الخروج من التراب الوطني لمسافرين يحملان الجنسية الجزائرية.

وحسب معلومات لـ النهار الشخصين ينحدران من الجزائر العاصمة من حجز مبلغ من العملة الاجنبية والتي قدر ب 10440 دينار تونسي كانت مخباة باحكام بين اغراضهما الشخصية.
وعليه تم حجز المبلغ ليتم تحرير محضرمخالفة للتشريع و التنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج ضدهما.

ليتم تحويلها الى الجهة القضاىية المختصة.


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