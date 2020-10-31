الطارف.. حجز 11 قنطارا من مواد كيمائية حساسة وخطرة

تمكنت المصلحة الولائية للأمن العمومي، بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من حجز 11 قنطارا من مواد كيمائية حساسة وخطرة.

وحسب بيان لأمن ولاية الطارف، كانت المواد المحجوزة، منقولة بدون رخصة ومعدة للتهريب.

أين تم توقيف مركبة نفعية بعد مراقبتها وتفتيشها عثر على متنها 22 كيس من المواد الكيمائية، عبارة عن أسمدة زراعية يزن كل كيس 50 كلغ من أنواع مختلفة.

وبعد تفحص الوثائق الادارية للمركبة، تبين أن سائقها لا يحوز على الرخصة الخاصة بنقل هذه البضاعة الحساسة والخطرة.

وبالتنسيق مع كل من مديرية الطاقة والمناجم، ومديرية التجارة، ومفتشية أقسام الجمارك لولاية الطارف والجهات القضائية المختصة، تم انجاز ملف قضائي ضد المعني.

وذلك من أجل حيازة مواد كيمائية حساسة وخطرة بدون فواتير، ودون رخصة لغرض التهريب.

أين تم إرسال الملف إلى الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف.