الطارف.. حجز 1850 كلغ من مادة السمك مجهولة المصدر

أخبار الجزائر
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الطارف.. حجز 1850 كلغ من مادة السمك مجهولة المصدر
بقلم نادية بن طاهر

تمكنت مصالح أمن دائرة الذرعان في الطارف، من حجز 1850 كلغ من مادة السمك مجهولة المصدر ومنقولة في وضعية غير مطابقة للشروط الصحية.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، جاءت هذه العملية، على إثر مراقبة وتفتيش بالحاحز الأمني، بالتنسيق مع مصالح مديريتي الصحة والتجارة.

وبعد اجراء عملية المعاينة للكمية المحجوزة من الأسماك، والتي وجدت على متن شاحنتين، تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المخالفين مع اتلاف الكمية المحجوزة والمتمثلة في مادة السمك من نوع سردين وبونيط.


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