الطارف: حجز 2352 قرص مهلوس بأم الطبول

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمركز الحدودي بأم الطبول التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالطارف، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بعنابة. من حجز 2352 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في سياق تكثيف الجهود الميدانية للمصالح العملياتية للفرق الجمركية. والمبذولة في إطار مكافحة وقمع شتى أساليب تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما جاءت العملية أثناء إتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بالدخول إلى التراب الوطني لأحد المسافرين، أين تمكنت ذات المصالح من ضبط 2352 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 مغ. تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية.

وأضاف البيان، أن هذه العملية تكرس اليقظة والفطنة الدائمة والمستمرة لأعوان الجمارك الجزائرية المجندين ليلا ونهارا في سبيل آداء واجبهم المهني. في سبيل حماية الاقتصاد الوطني. بالإضافة كذلك إلى المساهمة في الحفاظ على إقرار الأمن والنظام العامين. ومكافحة كل ما يهدد صحة وسلامة المواطن.