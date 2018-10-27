الطارف.. حجز 294 قطعة نقدية من الحقبة الرومانية ببريحان موجهة للتهريب

حجزت مصالح الدرك الوطني بالطارف 294 قطعة نقدية قديمة كانت موجهة للتهريب.

وبناء على ورود معلومات بشأن محاولة تهريب للقطع النقدية العتيقة قامت عناصر الدرك الوطني ببريحان بدورية على طول شاطئ دراوش.

تفتيش المنطقة مكن من اكتشاف هذه القطع النقدية موضوعة داخل قارورة بلاستيكية.

الأشخاص المشتبه تورطهم في محاولة التهريب بلغ مسامعهم خبر وجود عناصر الدرك الوطني بعين المكان فلاذوا بالفرار.

ومكنت الخبرة التي تم القيام بها من تأكيد القيمة الأثرية لهذه القطع النقدية التي يعود تاريخها إلى الحقبة الرومانية.

وتم فتح تحقيق من أجل تحديد هوية الأشخاص المتورطين في محاولة التهريب.