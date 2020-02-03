الطارف: حجز 33 كبسولة مخدرات مخبأة داخل أحشاء تونسي بأم الطبول

أوقفت مصالح الجمارك بالمعبر الحدودي أم الطبول من توقيف تونسي وحجز 33 كبسولة من المخدرات كانت مخباة في بطنه.

وحسب مصادر النهار اونلاين فقد إضطر أعوان الجمارك الى اخراج الكبسولات من فمه بصعوبة عن طريق التقيؤ وهي سابقة من نوعها.

وحسب المعلومات فان الرعية التونسي كان قادما من المغرب عبر الجو نحو مطار هواري بومدين ثم اقل طائرة الى مطار رابح بيطاط بعنابة.

ليقل سيارة مع كلونديستان من عنابة الى المعبر الحدودي و اثناء قيامه بالاجراءات تفطن اعوان الجمارك الى حالته كونه قادما من المغرب.

وعقب تفحص جواز سفره تم اكتشاف كمية المخدرات وسيمتثل امام نيابة محكمة القالة غدا.