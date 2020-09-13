الطارف.. حجز 402.1 غرام من الزئبق الفضي وتوقيف 3 متهمين ببوحجار

أخبار الجزائر
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الطارف.. حجز 402.1 غرام من الزئبق الفضي وتوقيف 3 متهمين ببوحجار
بقلم مصطفى.ق

يتمكن أمن دائرة بوحجار بولاية الطارف من الإطاحة بمجموعة إجرامية تتكون من 03 أشخاص وحجز 402.1 غرام من الزئبق الفضي.

المجموعة أفرادها ينشطون ضمن عصابة إجرامية وطنية منظمة مختصة في مجال المتاجرة وتهريب مواد كيميائية حساسة.

متمثلة في مادة الزئبق الفضي أين تم حجز خلال هذه العملية كمية من  مادة الزئبق الفضي قدرت بـ 402.1 غرام.

كما تم حجز مركبة كانت تستعمل من طرف العصابة في تنقلاتهم وكذا أسلحة بيضاء محظورة.

وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية أنجز ضدهم ملف قضائي عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض المتاجرة وتهريب مادة كيميائية حساسة باستعمال مركبة، حمل اسلحة بيضاء محظورة قدموا امام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوحجار صدر في حق احدهم امر ايداع ، مع وضع باقي افراد العصابة تحت الرقابة القضائية.


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