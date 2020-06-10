الطارف: حجز 6 قناطير من الزيتون فاسد ببوحجار

تمكن عناصرأمن دائرة بوحجار من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وكذا مواد التنظيف ضبطت معروضة للبيع على مستوى أحد المحلات التجارية.

وتمثلت السلعة المحجوزة بـ 6 قناطير من مادة الزيتون 9678 وحدة من مختلف انواع العصير 700 وحدة من مادة الخل 630 وحدة من مادة الجافيل 360 وحدة من مادة الزهر 210 وحدة محلول سكري لتحضير العصير .

العملية جاءت على اثر عملية مراقبة فجائية من طرف مصالح الشرطة العامة والتنظيم لأمن دائرة بوحجار مع إشراك فرقة من عناصر مديرية التجارة ومصلحة النظافة لبلدية بوحجار شملت مختلف المحلات التجارية التي تنشط على مستوى مدينة بوحجار .

أين تم ضبط داخل مستوعد لمحل تجاري كمية من المواد الاستهلاكية سريعة الإتلاف مخزنة بطريقة تنعدم فيها شروط النظافة والحفظ .

وبعد المعاينة الميدانية لها من طرف المصالح المختصة تبين عدم صلاحيتها وانها تشكل خطر على صحة المواطن ليتم مباشرة حجزها وانجاز ملف ضد صاحب المحل التجاري مع إتلاف السلعة