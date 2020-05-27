الطارف: حجز 70 كلغ من اللحوم الحمراء وأحشاء الدجاج فاسدة بالشط

تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي الشط بأمن ولاية الطارف من حجز حوالي 70 كلغ من اللحوم الحمراء وأحشاء الدجاج فاسدة.

العملية تمت اثر عملية مراقبة فجائية لعناصر الشرطة رفقة اعوان التجارة لمختلف المحلات التجارية على مستوى مدينة الشط.

اين تم ضبط تاجر بصدد عرض لحوم حمراء واحشاء الدجاج للبيع داخل محلين تجاريين لبيع اللحوم مقصبة بمدينة الشط.

وبعد المعاينة الميدانية المنجزة من طرف المصالح البيطرية المختصة بينت ان كمية الأحشاء المعروضة للبيع غير صالحة للاستهلاك البشري.

كما ان التاجران متورطان ايضا في مخالفة الذبح خارج المذبح.

وتم إنجاز ضد المعنيان ملفان قضائيا أرسلا الى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهما على الافعال المنسوبة لهما.