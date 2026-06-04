الطارف: حجز 8050 علبة سجائر و12900 كيس شمة مقلدة

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بالطارف، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالطارف، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بعنابة. من حجز 8050 علبة سجائر من مختلف الأنواع المحلية والأجنبية و12900 كيس شمة مقلدة من مختلف الأنواع.

وكانت المحجوزات من الشمة والسجائر محملة على متن مركبة نفعية، دون حيازة الوثائق القانونية المثبتة لمصدرها.

وتجسد هذه العملية يقظة وجاهزية مصالح الجمارك الجزائرية في مكافحة التهريب والتصدي لمختلف أشكال التجارة غير المشروعة. بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وصون الصحة العمومية.

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