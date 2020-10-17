الطارف.. حجز 82 قنطارا من مواد كيميائية حساسة وخطرة

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الطارف.. حجز 82 قنطارا من مواد كيميائية حساسة وخطرة
بقلم نادية بن طاهر

تمكنت مصالح أمن الطارف، من حجز كمية من المواد الكيميائية الحساسة و الخطرة تستعمل في مجال المنتجات الفلاحية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، قدر وزن المواد المحجوزة، بـ82 قنطار من مختلف الأسمدة الفلاحية، منها ما هو منتهي الصلاحية، ومنها ما يتم تخزينه وبيعه بدون رخصة.

هذا وتورط في هذه القضية، 17 مشتبه فيه.

وبعد الانتهاء من التحقيق، أنجز ضد المعنيين، ملف قضائي عن قضية نقل وتخزين وبيع مواد كيميائية حساسة خطيرة بدون رخصة، مع عرضها للبيع وهي منتهية الصلاحية.

بالإضافة إلى المضاربة في الأسعار والتزوير واستعمال المزور.

وقدم المشتبه فيهم، أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف، أين صدر في حق مدير التعاونية أمر بوضعه تحت نظام الرقابة القضائية، مع إخلاء سبيل البقية على ذمة التحقيق.

الطارف


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