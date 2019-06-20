الطارف : حجز313 قرص مهلوس بالمعبر الحدودي أم الطبول

تمكنت عناصر أمن دائرة القالة بالتنسيق مع مصالح شرطة الحدود البرية لام الطبول من الإطاحة بشخصين في العقد الثاني من العمر ينحدران من مدينة سوق اهراس.

المعنيان ضبط بحوزتهما كمية من الحبوب المهلوسة بمجموع 313 قرص من أنواع مختلفة كانت مخبأة بإحكام داخل ملابسهما الداخلية.

وهذا عند قيامهما بإجراءات الخروج من التراب الوطني باتجاه تونس.

وبعد الانتهاء من التحقيق أنجز ضدهما ملف قضائي عن قضية نقل وحيازة مؤثرات عقلية لغرض المتاجرة.

تم تقديمهما امام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة صدر في حقهما أمر إيداع